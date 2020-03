«Anche il Ticino è tagliato fuori dall’Italia settentrionale». Così, la NZZ riporta questa mattina la situazione a Sud delle Alpi ai suoi lettori, ricordando loro i 35mila veicoli che ogni giorno transitano dalla dogana di Chiasso-Brogeda e i complessivi 68mila frontalieri che, in Ticino, occupano un posto di lavoro su quattro. «Se la frontiera dovesse essere chiusa, le conseguenze sarebbero gravi per l’economia del cantone meridionale», prosegue la testata zurighese, che evidenzia pure la grande incertezza che ha caratterizzato la giornata di domenica, quando, ancora fino al tardo pomeriggio, non era chiaro quale fosse l’applicazione del decreto di Roma per il traffico di frontiera e quali sarebbero state le ripercussioni per i lavoratori italiani.

«Sospiro di sollievo, almeno per il momento», scrive invece Le Temps. «Fino al tardo pomeriggio, non si sapeva se i 70 mila frontalieri avrebbero potuto recarsi in Ticino lunedì mattina. Il decreto siglato nella notte tra sabato e domenica da Giuseppe Conte, presidente del Consiglio italiano, che impone la chiusura della Lombardia e di 14 altre province del nord della penisola, ha seminato inquietudine sul versante svizzero della frontiera. Il testo del decreto, giudicato ambiguo in tutte le sue parti, lasciava un largo margine all’interpretazione, causando confusione».

«Nessuno esce, nessuno entra. Fino al 3 aprile. Secondo il decreto, ciò vale anche per tutte le zone di confine italiane con la Svizzera (...). In Ticino, tutti i campanelli d’allarme suonano». Così il Blick, che poi parla dell’impotenza ticinese di fronte alla notizia del decreto, che rischia di coinvolgere i lavoratori italiani attivi nei commerci, nelle fabbriche, nel settore dei trasporti, del turismo, nei cantieri edili e nel settore sanitario. «Solo dalla regione di confine provengono 3.800 medici e infermieri», ricorda il Blick, che cita poi Luzia Mariani-Abächerli, presidente dell’Associazione Svizzera Infermiere ed Infermieri Sezione Ticino per annotare che «Se i nostri infermieri non fossero più in grado di attraversare il confine, sarebbe un disastro per gli ospedali ticinesi, perché sono specializzati soprattutto nelle cure d’urgenza e nella terapia intensiva»

«Il grande sospiro di sollievo - prosegue il quotidiano svizzero tedesco - è arrivato ieri alle 18.00. L’Italia ha confermato alla Svizzera che il confine tra i due Paesi rimarrà aperto ai frontalieri». «Quanto è sicuro far entrare in Svizzera ogni giorno 70’000 frontalieri dall’area riservata? Non è chiaro. Il bisogno di personale sembra essere maggiore della paura di un possibile contagio», conclude.

