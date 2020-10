Mauro Mini, lei oltre che presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello è anche professore alla SUPSI e ha recentemente pubblicato un manulale di diritto finanziario. Per quale motivo ha deciso di scriverlo?

«Le ragioni sono diverse. Anzitutto nel testo è confluito il lavoro di preparazione dei corsi sul diritto finanziario, tenuti nel bachelor e nei diversi Master of advanced studies della SUPSI (Business crime e Business law). Inoltre, il testo vuol essere uno strumento didattico nelle mani degli studenti, per affrontare una materia cresciuta e modificatasi rapidamente, in particolare negli ultimi anni. Infine, il testo vuole presentare in modo sistematico la trilogia di nuove leggi entrata in vigore da poco – la legge sulle infrastrutture finanziarie, la legge sui servizi...