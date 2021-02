La 24. edizione dell’iniziativa «2 x Natale» ha registrato una fortissima partecipazione, fa sapere Croce Rossa Svizzera Sottoceneri (CRSS) in un comunicato. In tutto il Paese, decine di migliaia di abitanti hanno confezionato pacchi contenenti generi di prima necessità da donare ai residenti in situazioni precarie. In totale sono stati donati 62.800 pacchi. I pacchi online hanno raggiunto cifre da record.

«In quest’anno segnato dalla pandemia di coronavirus, la 24. edizione dell’iniziativa 2 x Natale assume un significato particolare. La povertà, spesso nascosta, ha mostrato il suo volto anche nel nostro Paese», sottolinea CRSS. «Le persone e le famiglie che vivono in situazioni di precarietà, colpite in pieno dalla crisi, devono ancora una volta ridurre il loro già limitato budget. Organizzata congiuntamente da Croce Rossa Svizzera, SSR, La Posta e Coop, 2 x Natale è un’iniziativa concreta e ricorrente, volta a fornire un aiuto nel quotidiano a chi vive nella morsa della povertà con l’offerta di beni di prima necessità. È proprio in queste ore che anche la sezione del Sottoceneri di Croce Rossa Svizzera sta organizzando e distribuendo, secondo le direttive anti-COVID, i sacchetti di generi alimentari per le persone vulnerabili della nostra regione. In molti quest’anno hanno bussato alla porta di CRSS».