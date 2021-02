L’Iniziativa popolare per il divieto di dissimulare il proprio viso è «una proposta inutile, sproporzionata, controproducente, ma anche razzista, sessista, liberticida e anticostituzionale». È quanto ha voluto ribadire il Comitato «No al divieto di dissimulare il viso» nel corso di una conferenza stampa su Zoom durante la quale è stata rinnovata la raccomandazione a popolo e Cantoni di respingere l’iniziativa in votazione popolare il prossimo 7 marzo. La proposta, nota anche come iniziativa anti burqa, è stata contestata in toto dall’alleanza composta da Coordinamento donne della sinistra, Associazione DaRe, Comunità Islamica del Canton Ticino, Campax, Collettivo io l’8, Islam Senza Frontiere (Biblioteca islamica di Chiasso), ForumAlternativo, Gioventù Socialista, Giovani Verdi, I Verdi del Ticino, Partito Comunista Ticino, Partito Operaio e Popolare Ticino, Partito Socialista Ticino.

«L’iniziativa è inutile, perché per i fini di sicurezza e identificazione esistono già delle leggi molto chiare», ha esordito la co-presidente Coordinamento donne della sinistra Nancy Lunghi. «La polizia ha il diritto di chiedere alle persone di identificarsi e un concordato nazionale prevede già delle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Inoltre, a livello cantonale esistono disposizioni di legge che vietano la dissimulazione del viso in situazioni di pericolo». Non va neppure dimenticato «che obbligare qualcuno a fare e tollerare qualcosa contro la sua volontà è coazione». Insomma, «si tratta di un passo sbagliato verso una cultura del proibizionismo».

Per la co-presidente del PS Laura Riget si tratta di un’iniziativa sproporzionata «perché limita la libertà degli individui e dei Cantoni senza che ci sia un vero interesse pubbliche. Le donne che portano il velo integrale in Svizzera sono pochissime, per lo più turiste o residenti che si velano per propria scelta. Anche la casistica ticinese dimostra come la legge sia sproporzionata».

«Con questo testo si acuisce l’oppressione femminile», ha dal canto suo puntualizzato la rappresentante del PoP Gülsüm Demirci. «Da un lato si puniscono ulteriormente le donne vittime di costrizione e dall’altro si stigmatizza la comunità di fede islamica, favorendo un clima di intolleranza ed emarginazione, che a sua volta è fonte di possibili radicalizzazioni».

L’iniziativa è invece stata definita «razzista» dalla presidente associazione DaRe - Diritto a restare Martina Malacrida Nembrini. «Il testo prende di mira tutta la comunità islamica e più in generale lo straniero e il diverso. Nel 2009 gli iniziativisti parlavano di minareti, oggi di burqa. In realtà abbiamo una delle comunità musulmane meglio integrate d’Europa. Inoltre, ci sono anche molte persone di fede islamica di nazionalità Svizzera o che sono nate e cresciute in Svizzera e che sono perfettamente integrate. Ci vuole una miglior politica di integrazione che non viene portata avanti tramite queste iniziative».

«L’iniziativa è sessista, perché voler liberare a tutti i costi le donne musulmane dalla presunta costrizione di indossare il velo integrale significa negare loro la capacità di pensare, di scegliere, di emanciparsi e di parlare da sole», ha osservato la rappresentante ecologista Giulia Petralli. «I favorevoli non hanno intavolato un discorso con le donne. Questo è un approccio patriarcale e sessista che non disconosce il velo come scelta individuale».

«L’iniziativa deve essere respinta perché viola la libertà di opinione, la libertà di riunione e la libertà economica e misconosce il principio della laicità dello Stato», è la lettura di Martino Colombo, giurista e co-autore del ricorso alla legge sul divieto di dissimulare il proprio viso in Ticino. «Il testo è fedele copia dell’iniziativa già approvata in Ticino che, non prevedendo alcuna eccezione per le manifestazioni politiche o per motivi commerciali e pubblicitari, è stata oggetto di un ricorso accolto dal Tribunale federale che ha dichiarato l’iniziativa ticinese incompatibile con la Costituzione federale e ha imposto al Gran consiglio di rivederla. La Svizzera, infine, rimane uno Stato laico e una tale modifica costituzionale andrebbe a rafforzare l’egemonia di una religione su un’altra attraverso una legge discriminatoria».

