Aziende chiuse, telelavoro, e praticamente nessun turista in giro per le strade ticinesi. In queste condizioni, durante il lockdown avvenuto tra marzo e aprile, per ovvi motivi la qualità dell’aria nel nostro cantone è migliorata in maniera visibile (e respirabile). In questi giorni, in cui la cosiddetta seconda ondata è ormai diventata realtà (con la speranza di non dover ripetere l’esercizio del lockdown) ci siamo rivolti al capo della sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo del Dipartimento del territorio Giovanni Bernasconi per capire se, in termini d’inquinamento, siamo già tornati ai livelli di inizio anno. «Le medie sui primi sei mesi dell’anno - precisa innanzitutto Bernasconi - sono nettamente più basse per il diossido di azoto (NO2), mentre per le polveri fini (Pm10)...