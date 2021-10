«Una lingua non è solo una lingua. È un modo di leggere la realtà, di descriverla. Persino di sognarla». Usa queste parole il consigliere federale Ignazio Cassis per raccontare l’italiano a una classe di collaboratori del DFAE, pronti per il loro corso. Il Dipartimento federale degli affari esteri offre lezioni di italiano ai propri dipendenti dal 2009, con diverse tipologie: dai corsi per principianti, a quelli di conversazione, passando per i laboratori di scrittura per chi possiede già una buona conoscenza della lingua. «Non ci focalizziamo però solo sull’aspetto grammaticale, anzi. Diamo risalto alla cultura che una lingua porta con sé», spiega Antonella Di Fusco, collaboratrice scientifica presso la Sezione Pari opportunità e questioni globali di genere del DFAE. La «Settimana della lingua italiana nel mondo» - che si concluderà il 24 ottobre - ha come tema principale Dante: «Ne abbiamo discusso nelle nostre classi, ma abbiamo anche proposto letture di testi della Svizzera italiana e organizzato eventi per promuoverne la cultura», dice Di Fusco. E proprio durante uno di questi corsi ha fatto capolino il consigliere federale Cassis per una visita a sorpresa.

Ponti attraverso il dialogo

«Italiano: un tassello essenziale della Svizzera» è il motto che accompagna l’impegno del DFAE nella promozione della terza lingua nazionale. «La Confederazione esiste come unione di diverse culture: la Svizzera tedesca, la Romandia, la Svizzera italiana o quella romancia prese singolarmente potrebbero semplicemente essere parte degli Stati che ci circondano. Prese tutte assieme diventano il nostro Paese, contraddistinto proprio dalla sua pluralità di lingue, culture e opinioni. Ciascun tassello è fondamentale», evidenzia Cassis. Di conseguenza, va da sé che la presenza di un rappresentante della Svizzera italiana in seno al Consiglio federale «cambia la dinamica delle discussioni, poiché porta un punto di vista e un modo di esprimersi diverso». Poi, «ci sono ambiti specifici in cui intervengo direttamente in favore della nostra regione: dalla rappresentanza della comunità linguistica italofona in seno agli organi parastatali alle esigenze particolari delle zone di frontiera, per citare due esempi». Negli ultimi anni, ammette il consigliere federale, «il plurilinguismo è stato messo alla prova dalla predominanza dell’inglese, sia sul piano interno che su quello internazionale, dove sta imponendosi sul francese». Ma, proprio per tale motivo, «non dobbiamo dimenticare che il nostro DNA si basa su questo incontro fra culture diverse, e che grazie a questo DNA abbiamo sviluppato un sistema politico in grado di integrare le sue varie componenti e di elaborare compromessi politici, alla base della nostra stabilità e del nostro benessere». All’estero, difficilmente viene compresa la peculiarità svizzera. Quella di un Paese fondato sul plurilinguismo. Oggi, dice però Cassis, «la Svizzera è soprattutto nota come costruttrice di ponti, promotrice del dialogo e della pace in contesti difficili. E questo grazie alla sua storia, che si fonda su neutralità e pluralità». Le rappresentanze all’estero «puntano su questo aspetto, ad esempio grazie agli sforzi in occasione delle Settimane dedicate alle lingue nazionali». Proprio nell’ottica di mettere il focus sul nostro plurilinguismo, ricorda Cassis, «ho voluto che fosse lanciata anche una settimana dedicata alla nostra componente più piccola, ma non certo meno ricca delle altre: il romancio».

I corsi per il personale

Oltre all’impegno verso l’esterno, la Confederazione cerca di promuovere il plurilinguismo anche al suo interno, nell’Amministrazione federale. Ogni dipartimento - ricorda Di Fusco - fissa i propri obiettivi, che raggiunge tramite progetti mirati di sensibilizzazione e promozione. Il DFAE, ad esempio, «intende raggiungere la quota del 7% di personale italofono». Da qui l’importanza dei corsi proposti ai collaboratori. «L’interesse per la lingua italiana tra i nostri collaboratori è sempre stato elevato». Con l’arrivo del consigliere federale Ignazio Cassis, poi, il numero dei partecipanti è addirittura raddoppiato: «Quest’anno contiamo un centinaio di iscritti alla nostra offerta formativa. Sono spinti non soltanto dalla passione per questa lingua, ma anche da una reale esigenza professionale». Già, perché come evidenzia Di Fusco «l’italiano, in generale, è una lingua importante nell’amministrazione federale e al DFAE in modo particolare, visto che è guidato da un capo dipartimento che incarna la lingua e la cultura della Svizzera italiana». Il DFAE «è un dipartimento rivolto all’esterno, basti pensare alla fitta rete di rappresentanze svizzere nel mondo. L’italiano è dunque molto importante anche per le cosiddette carriere trasferibili, ad esempio per chi è direttamente in contatto con l’Italia o la Svizzera italiana, ma anche per funzioni più incentrate sulla comunicazione».

