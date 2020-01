Il Movimento per il Socialismo reagisce dopo la mancata risposta del Consiglio di Stato alla richiesta di posticipare la votazione sull’aeroporto di Agno dal 26 aprile al 17 maggio 2020. In una interpellanza firmata da MPS, POP e Indipendenti si legge: «Evidentemente il Consiglio di Stato non solo non ha ritenuto di dover accogliere questa ragionevole proposta, ma non si è degnato di rispondere alla nostra comunicazione», definendo l’atteggiamento dell’esecutivo come «arrogante».

Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori chiedono quindi al Consiglio di Stato di spiegare per quale motivo non verranno unite in un solo giorno la votazione sullo scalo di Agno e i temi federali. In seguito a questa richiesta, viene anche fatto notare che «vi sarà un periodo in cui alle cancellerie comunali verranno consegnate buste per due, tre consultazioni diverse»: «Quali misure ha previsto il Consiglio di Stato, o intende intraprendere, per evitare eventuali problemi e confusione delle schede di voto?», chiedono. Infine, si interpella l’esecutivo sui costi della votazione prevista il 26 aprile.