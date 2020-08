«Dopo un’estate d’attesa il padronato sembra ora avere innescato una nuova marcia nel processo di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale». Comincia così la presa di posizione del Movimento per il socialismo a margine dei tagli all’organico ( il 5%, ovvero 476 posti di lavoro) comunicati ieri da Manor. Alla base della decisione, secondo il gigante dei grandi magazzini, ci sarebbero le conseguenze della pandemia sugli affari. Una questione che non è andata giù all’MPS che contesta tale decisione in quanto «la crisi ha semplicemente rappresentato la scintilla che ha avviato processi di riorganizzazione e ristrutturazione in atto o preparati da anni per rispondere alla crisi di redditività di molti settori e la volontà padronale di difendere e rilanciare i livelli di profitti».