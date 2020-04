Come ricorderete, la sessione del Gran Consiglio del 4 e 5 maggio era stata annullata lo scorso venerdì e l’MPS non ha condiviso le motivazioni addotte («un’indicazione del Medico cantonale in relazione alla situazione sanitaria e i pochi rapporti commissionali pronti per il voto del plenum»). Secondo Pronzini, Lepori e Arigoni vi è prima di tutto «un’esigenza democratica» in quanto il Legislativo non si riunisce dallo scorso 9 marzo e, dunque , «non ha mai avuto la possibilità di discutere (ancor meno prendere decisioni) in modo plenario e davanti a tutta la popolazione ticinese di uno dei più gravi eventi degli ultimi decenni, che ha colpito in modo particolare il nostro Cantone».