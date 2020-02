L’OCST chiede il lavoro ridotto per il settore turistico

La preoccupazione per i lavoratori, in merito alla diffusione del coronavirus, porta l’OCST a chiedere alla SECO il lavoro ridotto per le aziende attive nel settore turistico. «Nell’ambito della crisi economica legata alla diffusione del Coronavirus, sono emersi nuovi elementi dovuti all’annuncio di contagi nella vicina Italia e nel Canton Ticino - si legge in una lettera alla SECO -. La nostra preoccupazione è che questa situazione porti alla crisi di molte aziende e ad un importante aumento della disoccupazione. Un tale scenario porterebbe a gravi conseguenze sul lungo termine. Per questo Le domandiamo di farsi portavoce di alcune importanti nostre istanze presso il Consiglio federale. Oltre all’aggravarsi infatti delle difficoltà di approvvigionamento di componenti dalla Cina, che stanno ostacolando i processi produttivi, segnaliamo conseguenze importanti per il settore turistico del nostro Cantone (parecchi hotel stanno ricevendo tantissime disdette relative a riservazioni effettuate dai clienti). Chiediamo per questo che le aziende legate al turismo possano usufruire del lavoro ridotto».

«Il nostro sindacato - prosegue la missiva - ritiene che lo strumento del lavoro ridotto sia il solo in grado di sostenere le imprese in questo difficile momento. Per questo chiediamo che il Consiglio federale adotti le misure straordinarie previste dall’Ordinanza sull’Assicurazione disoccupazione. La situazione sta evolvendo velocemente e in maniera imprevedibile. Chiediamo per questo che le aziende possano far capo a questo strumento usufruendo di un termine di preannuncio di soli 3 giorni (art. 58 OADI), e non 10 come oggi, e che possano usufruire del lavoro ridotto fino a 6 mesi, qualora la situazione non dovesse evolvere al meglio. In un momento così straordinario, le perdite possono essere davvero ingenti. Per questo riteniamo necessario inoltre che vengano ridotti i giorni di attesa mensili da 2 a 1 (art. 50 OADI)».