L’OCST ha chiesto alle autorità federali di estendere il diritto alle indennità di disoccupazione a favore dei disoccupati che stanno terminando il loro periodo di durata massima. Lo si legge una nota diffusa ai media. «La difficile situazione mette in grave difficoltà la maggior parte delle attività economiche nel nostro Cantone e presto in tutta la Svizzera. Numerose le richieste di lavoro ridotto che giornalmente vengono notificate. In questo scenario è a tutti evidente come tutti i settori dell’industria, dell’edilizia ed artigianato e dei servizi in generale hanno altre priorità che non cercare manodopera», scrive l’OCST, sottolineando che :«Nell’attuale situazione, che rischia di protrarsi ancora per settimane se non mesi, le persone oggi in disoccupazione sono pressoché impossibilitate a reperire un impiego e rischiano di esaurire il loro diritto alle prestazioni proprio in questo periodo».