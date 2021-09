La situazione epidemiologica in Svizzera rimane incerta. Troppi i nuovi contagi, troppe anche le ospedalizzazioni. L’Ospedale universitario di Losanna ha già dovuto trasferire alcuni pazienti in altri cantoni, e il momento è stato definito preoccupante anche dagli ospedali di Ginevra (HUG). La ridotta capacità nei nosocomi ha spinto il Canton Turgovia a revocare l’autorizzazione per lo svolgimento dell’openair di Frauenfeld. Segnali allarmanti, che potrebbero spingere oggi il Consiglio federale a estendere l’uso del certificato COVID anche agli esercizi pubblici. Tuttavia, secondo informazioni raccolte dal Blick l’Esecutivo potrebbe anche rinviare di una settimana la decisione definitiva.

Situazioni diverse

La situazione critica registrata in diversi cantoni, almeno per il momento, non riguarda...