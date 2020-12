È come entrare in un’astronave. Ci sono la plancia di comando, i corridoi, i computer, le apparecchiature moderne, numerose lucine. E sembra alzarsi pure da terra, perché dalle sue finestre si vede tutta Bellinzona. Gli occhi di un bambino vedono esattamente questo quando entrano nel poliambulatorio pediatrico dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona. Si lasciano trasportare dalla fantasia, volando via dai problemi.

Aiutati, appunto, da un concetto architettonico e grafico fatto apposta per loro. Per farli sentire altrove, su un’astronave appunto, in un momento di piccola o grande difficoltà. Nato all’inizio dello scorso anno, il centro pediatrico di riferimento del nostro cantone nel frattempo è cresciuto sotto tutti i punti di vista. Per fare il punto sul centro, ma allargando il discorso...