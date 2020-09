Dopo la comunicazione di ieri da parte del Dipartimento federale della sanità pubblica di un aumento del 2,1% dai premi ticinesi di cassa malati per il 2021 , il Gruppo UDC chiede ora che in ottobre il Gran Consiglio voti sul raddoppio della deducibilità fiscale dei premi. «Durante la discussione in Gran Consiglio sul Consuntivo 2019, il deputato Paolo Pamini a nome del Gruppo UDC ha chiesto di votare nella prossima seduta del 19 ottobre sull’iniziativa parlamentare che chiede il raddoppio delle soglie di deducibilità fiscale dei premi di cassa malati. Per i contribuenti single, si propone di passare da 5’200 a 10’000 franchi annui. Per i coniugi e famiglie si propone di passare dagli attuali 10’500 a 20’000 franchi, più 3’000 franchi per ogni persona a carico (per es. i bambini)».

«Mentre tutte le forze politiche stanno manifestando le proprie preoccupazioni e il consigliere di Stato Raffaele De Rosa il suo profondo disappunto, Paolo Pamini e il gruppo UDC in Gran Consiglio intende in questa drammatica situazione passare dalle parole ai fatti. La Legge sul Gran Consiglio al suo articolo 102 permette infatti al primo firmatario di chiedere il voto in aula su una proposta di legge già formulata in modo compiuto (iniziativa elaborata) dopo un anno e mezzo dal deposito anche se la commissione non ha ancora preparato un rapporto. Il voto in aula di ottobre è formalmente obbligatorio, saranno possibili emendamenti in aula. In tal modo il ceto medio sotto pressione dell’aumento dei premi potrà essere degnamente protetto, se la maggioranza delle deputate e dei deputati lo vorranno», conclude un comunicato firmato dal capogruppo Sergio Morisoli.