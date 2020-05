A partire dal 6 giugno, nei ristoranti ci andremo come abbiamo sempre fatto. O quasi. Il Consiglio federale ha infatti tolto l’ostacolo principale, ovvero il limite massimo di persone a un tavolo. Se finora si potevano accomodare un massimo di quattro persone (di più in caso di nucleo famigliare), a partire da inizio giugno all’interno del locale potranno venire ospitati gruppi di commensali per un massimo di 30 persone. Un cambio notevole, che normalizza in buona parte una situazione straordinaria. Potranno infatti esserci matrimoni, cresime, compleanni e via discorrendo. Saranno poi di nuovo permesse attività come il biliardo o la musica dal vivo. Le strutture dovranno comunque garantire la ricostruzione dei contatti: per ogni gruppo di più di quattro persone che accoglieranno, i ristoratori dovranno annotare i dati di contatto di un suo componente. E le ordinazioni dovranno essere consumate ancora esclusivamente stando seduti e tutti i locali dovranno chiudere entro mezzanotte. Come visto, qualche barriera c’è ancora. Sarà una sorta di nuova normalità, allora? «Andiamo verso un’estate quasi normale, sì» sostiene Massimo Suter, presidente di GastroTicino. «Gli allentamenti decisi dal Consiglio federale sono molto favorevoli al nostro settore, e me ne rallegro. Si va, appunto, verso una normalità quasi totale. Restano in vigore alcune regole da seguire, che però non impediscono in maniera sensibile il normale svolgimento del nostro lavoro».