L’USTRA verifica la situazione dei cantieri ancora attivi in Ticino

L’Ufficio federale delle strade (USTRA) verificherà, tramite la filiale di Bellinzona, la situazione di cantieri ancora attivi in Ticino «e dove non saranno date le condizioni necessarie provvederà ad interrompere in modo pianificato e coordinato i lavori in corso». Questo processo, spiega l’USTRA in una nota, richiederà alcuni giorni e nel corso della settimana prossima ogni situazione verrà valutata nel suo dettaglio e verranno prese le decisioni del caso. Vista l’imminente festività di San Giuseppe, i lavori verranno in ogni caso interrotti nel corso della giornata di domani, «così da lasciare una situazione sicura per il lungo ponte di San Giuseppe».