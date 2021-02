Due sì ed altrettanti no. Così si sono espressi, stasera, i Legislativi dei quattro Comuni bassoleventinesi. I plenum erano chiamati a dare il loro preavviso alla relazione finale della Commissione di studio sul progetto di aggregazione che prevede la nascita di Sassi Grossi entro il 2023. Ebbene, a Bodio (16 sì e 2 astenuti) e Giornico (all’unanimità, 17 i presenti) i consiglieri comunali hanno acceso luce verde alla fusione, mentre il colore rosso è uscito dalla sala di Pollegio (11 no, 8 sì e un astenuto) e Personico (14 no e 5 astenuti, dopo una lunga discussione). La sorpresa è proprio legata a quest’ultimo paese, dato che il Municipio si è schierato a favore del sì. Tutto come previsto invece negli altri tre enti locali, come avevamo riferito una settimana fa.