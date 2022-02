A inizio agosto 2022 Valentina Kumpusch prenderà le redini della divisione Infrastruttura stradale Ovest con nomina di vicedirettrice dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). Valentina Kumpusch guiderà dal 1°agosto 2022 la divisione I Ovest assumendo la responsabilità per le infrastrutture delle strade nazionali nell’area Svizzera occidentale e Cantone di Berna nonché per le attività di esercizio e pianificazione manutentiva sull’intero territorio svizzero.

La nuova capodivisione ha 48 anni, è sposata e ha un figlio. Dopo gli studi di ingegneria civile al Politecnico federale di Zurigo ha operato come responsabile di progetto in diverse aziende del settore privato. Lavora all’USTRA da marzo 2013, dove attualmente ricopre la carica di direttrice generale di progetto per la realizzazione della seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo.