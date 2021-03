Martedì 16 marzo, alle 20, verrà svelato lo studio «Masterplan Biasca sportiva ricreativa», ossia dalla pianificazione strategica alla gestione operativa in un’ottica imprenditoriale di innovazione aperta. Interverranno i seguenti relatori: Loris Galbusera (sindaco), Joël Rossetti (capodicastero sport e tempo libero), Andrea Huber (ricercatore del Centro competenze management e imprenditorialità della SUPSI), Elio Rè (presidente del Patriziato), Juri Clericetti (direttore dell’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino) e Manuel Cereda (direttore dell’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli). A causa dell’emergenza sanitaria la serata si svolgerà in modo «virtuale» su Microsoft Teams. Per partecipare basterà cliccare sul link che sarà pubblicato sul sito www.biasca.ch da lunedì 15 marzo.