Come dicevamo, dopo mesi di lavori la Commissione giustizia e diritti ha finalmente trovato a quadratura del cerchio sui nomi da proporre al Gran Consiglio. Un accordo, inutile dirlo, dai contorni principalmente politici. Chi “esce”, infatti, verrà sostituito da un candidato della medesima area. Già, perché sul tavolo c’è il delicato equilibrio della ripartizione partitica delle cariche, che storicamente si basa sull’amato-odiato manuale Cencelli. Un metaforico volume che regolarmente questa o quella forza politica vorrebbe gettare dalla finestra, ma che finisce per restare ben saldo negli scaffali. I nomi proposti dalla Giustizia e diritti hanno ovviamente tenuto conto della ripartizione politica ed è pure stata trovata una soluzione all’incognita rappresentata dalla candidatura in solitaria del “senza tessera” René Libotte, risultato il migliore tra gli aspiranti procuratori. L’attuale magistrato grigionese è stato infatti proposto dalla Lega quale quarto giudice di garanzia.

Tutti contenti? Non esattamente. Se il voto parlamentare non dovrebbe riservare sorprese per quanto riguarda le nomine dei giudici e del pp che sostituirà Respini, diverso sembra essere il discorso per i procuratori pubblici. Il preavviso per l’elezione dei due pp aggiuntivi è stato infatti sottoscritto da tredici commissari su diciassette. Scontata la ‘defezione’ di Verdi e UDC – i quali, non è un mistero, da tempo reclamano un proprio magistrato d’area –, fa invece rumore la mancata firma da parte di un commissario popolare democratico e di un liberale radicale. Una possibile conferma di quanto si mormora da settimane nei corridoi di Palazzo. Ovvero che la candidata d’area socialista, oggetto di un fuoco incrociato in Commissione, non fa l’unanimità. Occhi puntati, dunque, sull’esito della votazione a scrutinio segreto. Difficile che il PS venga ‘privato’ di un pp, plausibile invece ipotizzare che in caso di ‘ribaltone’ verrà designato un altro candidato della stessa area.