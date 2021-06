A oggi sono stati sottoscritti 549 contratti di apprendistato, 160 in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo comunica il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), tramite la Divisione della formazione professionale (DFP). I posti di apprendistato ancora vacanti pubblicati su www.orientamento.ch sono 795. La campagna di collocamento in apprendistato 2021 dopo un avvio incoraggiante prende ora slancio puntando all’obiettivo di almeno 2’600/2’700 contratti sottoscritti per l’anno scolastico 2021-2022, iniziando così quel percorso esplicitato col messaggio ‘Più duale’ (800 posti in più) presentato e approvato dal parlamento prima della pandemia.

In Ticino ogni anno sono circa 2’500 le persone che iniziano un apprendistato nella modalità duale scuola-azienda, di cui solo una parte (713 nel 2020, pari al 30%) in modo diretto dopo la scuola media. Oltre ai giovani che hanno concluso la scuola dell’obbligo, il mercato dei posti di apprendistato interessa infatti anche le persone che decidono di cambiare formazione professionale di base, chi si avvale di offerte o soluzioni transitorie, i ragazzi e le ragazze che interrompono il liceo o un’altra scuola a tempo pieno e gli adulti senza titolo che vogliono qualificarsi nella professione svolta. Nel nostro Cantone la situazione sul mercato dei posti di apprendistato è monitorata dalla DFP che, insieme ai partner della formazione professionale, coordina dal 2020 le misure del Piano d’azione Più duale PLUS. L’obiettivo è assicurare a tutti i giovani che vogliono intraprendere una formazione duale di trovare un posto di tirocinio nonostante la pandemia di coronavirus e, allo stesso tempo, permettere alle aziende di occupare i posti di apprendistato vacanti per coprire il futuro fabbisogno di professionisti qualificati.

Nella fase di avvio della campagna 2021 (dati del 7 giugno) sono stati sottoscritti 549 nuovi contratti di apprendistato in azienda, 160 in più rispetto allo stesso periodo del 2020 e 74 in più rispetto al 2019. L’avvio è sicuramente incoraggiante, ma la strada è ancora lunga: considerando l’obiettivo prefissato (2’600/2’700 unità) e che il traguardo dei 2’500 nuovi contratti normalmente si registra a fine ottobre, mancano ancora oltre 2’000 posti. Anche se in termini complessivi l’evoluzione delle sottoscrizioni di contratti di apprendistato segna una tendenza positiva rispetto allo scorso anno, la sfida di riuscire a collocare tutti i giovani e le giovani che intendono iniziare un apprendistato e, rispettivamente, di occupare tutti i posti di apprendistato offerti dalle aziende, resta comunque ancora aperta.

I posti di apprendistato ancora vacanti pubblicati su www.orientamento.ch, rispettivamente nella nuova applicazione per dispositivi mobili BIZ App, sono 795 ripartiti su oltre 120 diverse professioni. Le dieci professioni con il più alto numero di posti ancora disponibili sono l’impiegato/a di commercio (75) e al dettaglio (68), installatore/trice elettricista (64), muratore/trice (31), elettricista di montaggio (30), installatore/trice d’impianti sanitari (28), operatore/trice sociosanitario/a (19), metalcostruttore/trice (18), installatore/trice di riscaldamenti (17) e assistente dentale (15). Il numero di posti disponibili viene aggiornato quotidianamente e con la BIZ App è possibile ricevere direttamente sul proprio telefonino la notifica di nuovi posti pubblicati nella professione preferita.

Per tutti i giovani e le giovani ancora alla ricerca di un posto di apprendistato e le aziende, la DFP, in collaborazione con la Città dei mestieri della Svizzera italiana e l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP), prosegue e rafforza l’attività di consulenza e promozione con le misure del Piano Più duale PLUS. Inoltre, si ricorda che allo scopo di sostenere le aziende che vogliono assumere apprendisti in un momento delicato per l’economia cantonale, il Fondo cantonale per la formazione professionale riconosce un bonus finanziario di 1’000 CHF per ogni nuovo contratto di apprendistato con inizio tra il 1° giugno e il 1° novembre 2021, esteso alle nuove assunzioni al 2°, 3° e 4° anno di formazione. Sono esclusi dall’iniziativa gli enti pubblici. Maggiori informazioni sul sito del Fondo cantonale per la formazione professionale.

Per tutte le imprese che intendono cogliere l’opportunità di diventare azienda formatrice è attivo il numero verde 0800 606 607 gestito dall’area Vivere l’apprendistato della Città dei mestieri della Svizzera italiana. Quest’ultima è anche un riferimento importante per i giovani e adulti che desiderano informarsi sulle possibilità di formazione professionale di base, superiore e continua o di una riqualificazione professionale, con la possibilità di usufruire di consulenze informative individuali e di un centro di documentazione multimediale. I giovani e le giovani che si apprestano a concludere la scuola media possono richiedere una consulenza all’orientatore/trice di sede.

Ogni nuovo contratto di apprendistato sottoscritto nelle prossime settimane è importante e prezioso perché concretizza le ambizioni di un/a giovane e di un’azienda, che così investe nel suo futuro. Per questo la DFP ringrazia tutte le aziende formatrici, le organizzazioni del mondo del lavoro e i Comuni che stanno collaborando attivamente per la messa a disposizione di posti di apprendistato e la valorizzazione della formazione professionale.

Un nuovo aggiornamento della situazione dei posti di apprendistato, delle scelte dei giovani e delle giovani che si apprestano a concludere la quarta media e delle prospettive lavorative e formative degli apprendisti e delle apprendiste all’ultimo anno della formazione di base è previsto il prossimo 8 luglio 2021.

