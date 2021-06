Quanto siamo disposti a condividere i nostri dati sanitari? L’anno di pandemia ha mostrato, anche in maniera piuttosto netta, che la digitalizzazione e la sanità non sempre vanno a braccetto. Il flop dell’applicazione SwissCovid è un esempio piuttosto lampante delle resistenze che ancora oggi caratterizzano alcuni segmenti della nostra vita privata quando si parla di sanità. In questo preciso contesto si inserisce la Cartella informatizzata del paziente (CIP), uno strumento fortemente voluto dalla Confederazione la cui legge federale (LCIP) è entrata in vigore il 15 aprile 2017 ma che ancora attende una sua applicazione pratica.

Tutto al posto giusto

In Ticino il progetto si trova in fase di certificazione e l’implementazione è prevista per il prossimo autunno. Ma concretamente cosa conterrà?...