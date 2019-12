«Le chiese cristiane nel mondo che non crede» è il titolo di RADAR che andrà in onda oggi, mercoledì 18 dicembre, alle ore 20.30 su TeleTicino. Nel mondo contemporaneo vi è una crisi di valori e anche una sempre più diffusa ricerca del senso della vita. Molti si sentono soli, spaesati e anche depressi di fronte ad un mondo sempre più insicuro. Di fronte a questa realtà vi è la realtà delle chiese cristiane che hanno difficoltà ad intercettare questi sentimenti e che hanno difficoltà a reagire. Si nota quindi un disimpegno religioso, nonostante alcuni partiti, e soprattutto quelli di nuova formazione, si richiamino sempre più all'identità cristiana. Il problema del trascendente è stato veramente espunto dalla nostra esistenza? Le chiese non hanno ancora risolto il problema della modernità? E poi come si pongono rispetto all'evoluzione di questa società e alla politica? Di questo parleremo nel dibattito cui parteciperanno don Marco Dania, parroco di Lugano-Besso; Markus Krienke, prof. alla Facoltà di Teologia di Lugano; Paolo Tognina, Pastore Chiesa Protestante; Carlo Silini, giornalista al Corriere del Ticino.