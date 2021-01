«Ne sto approfittando per un giro di telefonate». La possibile chiusura dei negozi, mercoledì, non spaventa la presidente di Federcommercio Lorenza Sommaruga. Certo, «finora abbiamo ricevuto segnali tutt’altro che chiari» prosegue la nostra interlocutrice. O, meglio, neppure i vari commercianti sono allineati in merito. «C’è evidentemente chi vorrebbe rimanere aperto, facendo leva sulle misure di sicurezza prese finora. Io stessa, se è per questo, non mi tolgo la mascherina dall’11 maggio scorso. Eppure, il virus c’è ed è ancora forte. C’è, appunto, chi vorrebbe andare avanti e chi, invece, preme per chiudere tutto tagliando ogni contatto superfluo. Anche qui, è difficile capire: lo scorso marzo, il lockdown aiutò sicuramente ad abbassare la curva ma, alla fine, si trattò di una misura temporanea....