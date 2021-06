La Città riduce gli affitti «per una ripresa più rapida»

La Città di Lugano scende nuovamente in campo per quel che concerne le agevolazioni legate alle difficoltà venutesi a creare a causa della pandemia. Lo fa soprattutto nell’ambito degli affitti, ma non solo. Confrontati con il periodo di chiusura e le varie restrizioni, in primo luogo viene tesa la mano nei confronti delle attività commerciali situate negli immobili di proprietà della città. «Come noto – scrive il Municipio in una nota stampa – la chiusura e il ridimensionamento di molte attività durante il periodo dell’emergenza pandemica ha causato seri problemi ai commerci, agli esercizi e all’economia in generale». Già a marzo dello scorso anno erano stati sospesi gli incassi delle pigioni nette con il chiaro intento di «favorire una ripresa più rapida a beneficio di tutta la collettività»....