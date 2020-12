Manca poco più di una settimana al completamento di AlpTransit che regalerà finalmente ai ticinesi un’opera storica che avvicinerà, in questa ultima fase, le principali città del nostro cantone. Un’infrastruttura che cambierà profondamente le nostre abitudini; i tempi di trasporto ridotti razionalizzeranno gli spostamenti e avvicineranno le nostre bellissime regioni. È arrivata la Città Ticino. Tutte le nostre città si sono preparate e stanno pianificando il loro futuro più interconnesso. Molti i progetti che ci proiettano in questo futuro a partire dalle Officine di Bellinzona, sino al nuovo comparto di Cornaredo, passando da molti altri progetti tutti meritevoli di attenzione. Ma il quadro economico generale del nostro cantone in questo momento, dobbiamo ammetterlo, non è dei migliori e...