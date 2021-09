La Città Ticino... si amplia e scrive a Mario Draghi

Non possiamo esimerci dallo scomodare nientemeno che Honoré de Balzac, il quale sosteneva che «un mosaico rivela tutta una società come uno scheletro di ittiosauro sottintende una creazione». Tessera dopo tessera il Ticino del futuro sta prendendo forma. E lo sta facendo sotto l’impulso, anche, di AlpTransit. Un cambiamento, quello favorito dalle gallerie di base del San Gottardo e del Monte Ceneri, che se colto nella sua essenza porterà il nostro Cantone a diventare una realtà economica e sociale ancora più accattivante e stimolante per gli investitori e l’imprenditorialità.

La COVID-19 ha solo rallentato, temporaneamente, il treno lanciato verso l’innovazione, la ricerca, il sapere, la formazione. Chi in carrozza ci è già salito – credendo appieno nelle opportunità della rivoluzione ferroviaria...