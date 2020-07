«Annullate o posticipate il viaggio in Serbia». È questa l’invito che Vladimir Miletić, rappresentante della comunità serba in Ticino, rivolge ai connazionali domiciliati in Svizzera - ma non solo - che intendono recarsi nella propria patria per trascorrere le vacanze estive e trovare familiari e parenti. «Vista la situazione attuale in Svizzera, in particolare l'aumento del numero di nuovi casi, tra i quali alcuni per via del contatto con persone che hanno fatto il ritorno dalla Serbia, penso che sia necessario informare tutti i membri della comunità serba in Ticino che l'attuale situazione epidemiologica in Serbia è stabile - si legge in una nota -, ma se si verificasse un aumento del numero di nuovi casi, purtroppo, la situazione potrebbe peggiorare rapidamente».