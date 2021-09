«Berna riconosca e rimborsi pure la tassa di collegamento». Volendo sintetizzare al massimo è questa la richiesta inoltrata dal Ticino a Berna. Tra le varie misure per fronteggiare le ripercussioni economiche della pandemia, lo ricordiamo, il Cantone aveva deciso di rinunciare al prelievo di questa tassa. Ossia a un gettito di circa 18 milioni di franchi. Soldi che il Consiglio di Stato ora conta di recuperare, interamente o in parte, proprio da Berna. In che modo? Facendo capo alla riserva del Consiglio federale, uno speciale fondo destinato ai Cantoni per aiutare le imprese particolarmente colpite dalla pandemia e che hanno già percepito un aiuto finanziario settoriale COVID-19, a condizione però che tale aiuto sia inferiore a quello per i casi di rigore.

Criteri da slegare

Ma come? La rinuncia a incassare una tassa è equiparabile a un aiuto? Il Ticino è convinto di sì e lo fa notare nella risposta alla consultazione sull’utilizzo della riserva federale. «Il nostro Cantone, il primo della nazione ad essere investito dalla pandemia, ha dovuto agire come apripista», si legge nella lettera datata 1. settembre, recentemente pubblicata. «Per questo motivo, ritiene che le rinunce a incasso, i versamenti indiretti o altri sostegni – segnatamente se indirizzati anche a beneficio di casi di rigore o oggetto di decisioni prese nell’ambito della finestra di crisi –, debbano venir almeno parzialmente computati e rimborsati».

Ecco dunque che il Cantone chiede che vengano riconosciute e rimborsate ai sensi della riserva federale sei misure: la rinuncia alla riscossione della tassa sulla sicurezza esterna di eventi sportivi (160.000 franchi a beneficio dei club sportivi professionisti); la riduzione delle tasse demaniali per uso suolo pubblico e degli affitti per attività commerciali di ristorazione e alloggio in stabili di proprietà del Cantone (431.000 franchi): lo sconto del 30% sulle tasse annue pagate dagli esercizi pubblici (400.000 franchi); la rinuncia agli interessi di ritardo maturati nel 2020 sui crediti fiscali (quota parte di circa 4 milioni); la rinuncia a percepire la tassa di collegamento (18 milioni) e le spese sostenute per l’azione “Vivi il tuo Ticino”, lanciata nel maggio 2020 e rinnovata per il 2021 (circa 4.2 milioni garantiti da BancaStato «con il relativo aggravio dei propri conti, fattore importante nella quantificazione dell’usuale dividendo da versare al Cantone»). Tutto ciò, per un totale che supera i 23 milioni di franchi, a fronte dei 13,2 oggi previsti (vedi sotto). Nel formulare la richiesta, il Consiglio di Stato fa presente che l’utilizzo della riserva federale deve necessariamente essere slegato dai criteri previsti per la concessione degli aiuti per i casi di rigore.

Ospedali e cliniche

Sul tavolo c’è anche la seconda tranche da 700 milioni di franchi e a questo proposito il Governo ritiene opportuno considerare anche le ricadute finanziarie che la pandemia ha avuto in particolare sugli istituti ospedalieri. «Questi ultimi hanno sostenuto costi per approntare le misure di protezione e igiene accresciute e per retribuire le risorse umane supplementari necessarie alla presa in carico dei pazienti COVID, per i quali il Cantone ha recentemente stanziato 20 milioni di franchi. E non va dimenticata la questione dei mancati introiti, generati anche dal blocco dell’attività imposto dalla Confederazione dal 17 marzo al 26 aprile 2020. Gli istituti ospedalieri hanno richiesto un importo globale di 45 milioni di franchi e «il Cantone potrebbe entrare nel merito di un’ulteriore copertura, tenuto conto delle pesanti ripercussioni sui risultati d’esercizio 2020 (55 milioni di disavanzo per il solo Ente ospedaliero cantonale) e della limitata possibilità ad accedere alle indennità per lavoro ridotto».

Come funziona la ripartizione della riserva del Consiglio federale

Nella seduta del 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso di liberare una prima tranche di 300 milioni per i cantoni, affinché questi possano sostenere le imprese particolarmente colpite. Le quote dei Cantoni sono calcolate in ragione del 60 per cento secondo il prodotto interno lordo cantonale del 2017, del 30 per cento secondo la popolazione residente nel 2019 e del 10 per cento secondo la media di pernottamenti negli anni 2017, 2018 e 2019. La ripartizione percentuale dei contributi supplementari fra i Cantoni è arrotondata a due cifre decimali. Al Ticino spetta il 4,4%, ossia 13,2 milioni di franchi. La seconda tranche da sbloccare e ripartire ammonta invece a 700 milioni.

