(Aggiornato alle 19.40) Qualcuno sarà dispiaciuto: il 2021 in Ticino sarà senza grandi carnevali. È l’esito dell’incontro avvenuto oggi tra i responsabili dei principali carnevali ticinesi e il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi. Come anticipato da La Regione, Bellinzona, Chiasso, Tesserete e Biasca hanno deciso di rinunciare alla prossima edizione a causa delle incertezze dovute al coronavirus.

Roveredo, dal canto suo, ha dichiarato di volersi allineare «in linea di massima», previo consulto con il governo grigionese e il comune. Formalmente, si attenderà l’inizio di settembre, per via delle direttive sulle grandi manifestazioni in arrivo dalla Confederazione, quando il Cantone dovrebbe prendere una decisione definitiva riguardo a tutti i carnevali, compresi quelli più piccoli.

Flavio Petraglio, presidente del Rabadan di Bellinzona, da noi contattato osserva che «l’indirizzo oggi è chiaro: niente carnevali nel 2021.

La decisione non è ancora definitiva

La decisione, ripeto, è presa però alla luce della situazione sanitaria attuale. Non è ancora definitiva. E nel rispetto di carristi, guggen e gruppi che ovviamente nelle prossime settimane avrebbero dovuto prepararsi per partecipare ai bagordi. A inizio-metà settembre, sulla base delle nuove disposizioni del Consiglio federale sui grandi eventi, faremo di nuovo il punto della situazione. In noi organizzatori ora come ora prevale il senso di responsabilità. In questo senso è fondamentale che ci sia un coordinamento fra Cantone, Comuni e gli stessi organizzatori. La decisione, insomma, dovrà valere per tutti. Per evitare infatti che a livello di sicurezza ci possano essere dei problemi per i carnevali più piccoli, che si troverebbero a dover far fronte ad una probabile affluenza maggiore dovuta proprio all’annullamento dei grandi eventi come il Rabadan».

O tutti o nessuno, insomma. Tutto dipende in primo luogo dalla propagazione del coronavirus (la tanto temuta seconda ondata arriverà?) e dalle imposizioni delle preposte autorità federali e cantonali in materia di grandi manifestazioni. Se le restrizioni dovessero restare quelle attualmente in vigore, nel 2021 potremmo davvero lasciare maschere e coriandoli in cantina.

Anche il presidente di Nebiopoli Alessandro Gazzani sottolinea questo pericolo: «Se saltano solo i grandi eventi, i piccoli carnevali potrebbero essere presi d’assalto. Per questo è importante che il Governo regolamenti bene il settore.

Anche Mendrisio e Castel San Pietro seguiranno l’esempio

Per quanto riguarda il Mendrisiotto oggi comunque i presidenti dei carnevali di Castel San Pietro e Novazzano mi hanno confermato che seguiranno la nostra scelta». Gazzani torna poi sulla scelta dei quattro principali carnevali: «Ci sono tutte una serie di incognite, sia dal lato sanitario, sia da quello economico, che ci portano a condividere questo pensiero e a far prevalere il senso di responsabilità. Dal lato sanitario già oggi la situazione non è tranquilla, e non sappiamo cosa accadrà nei prossimi mesi. Come gestire poi la logistica? Solo durante il corteo a Chiasso abbiamo circa 200 volontari di tutte le età. Dal lato economico, invece, più si aspetta più in caso di annullamento l’eventuale buco finanziario si allarga».

Tutti uniti in una decisione così importante

Un ragionamento condiviso anche dal presidente del carnevale Or Penagin Livio Mazzucchelli: «A Tesserete avevamo già preso il colpo più forte di tutti, perché avevamo dovuto annullare l’edizione 2020 e già a inizio luglio avevamo deciso che ci sarebbe stato impossibile fare l’edizione 2021. Allora abbiamo chiesto agli altri cosa ne pensassero e si sono trovati concordi. Sono stati tutti coscienziosi, nessuno si è tirato indietro. Mi fa molto piacere che si sia stati uniti in una decisione importante: avere il coraggio di fare un anno sabbatico». La decisione, ha rimarcato Mazzucchelli, «è stata presa già ora anche per non gravare finanziariamente sui gruppi che avrebbero partecipato al corteo, visto che i carri si cominciano già a preparare in questo periodo. L’impatto economico sarà comunque importante: si pensi a tutte le associazioni che subiranno un mancato incasso non potendo allestire una bancarella al carnevale». Quanto al comitato Or Penagin, sta chiudendo ora i conti del 2020, e l’edizione saltata pesa: «Le perdite saranno attorno ai 130.000 franchi: ci siamo mangiati tre quarti del capitale proprio».

Prima di tutto viene la salute

«Prima di tutto viene la salute: pur senza voler fare del terrorismo, non vogliamo assolutamente correre il rischio di favorire il contagio» spiega Gabriele Cirio, presidente di re Naregna, il carnevale biaschese che pure ha partecipato alla decisione odierna. «È una decisione che abbiamo preso tutti insieme e che da parte nostra va anche nella direzione di non voler fare un altro buco», aggiunge. Per il regno di Naregna quella del 2020 è infatti stata un’edizione zoppa o quasi nulla, dopo che il Consiglio di Stato, a inizio pandemia, ha annullato i carnevali proprio mentre quello biaschese stava esordendo. Una beffa per Gabriele Cirio, che era alla sua prima presidenza, e che dunque anche l’anno prossimo, quasi certamente, dovrà nuovamente rinunciare. Due anni dopo la nomina, la sua prima edizione potrebbe essere solo quella del 2022, un’annata speciale perché sarà il carnevale numero 120 per i biaschesi.

