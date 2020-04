La Lega ticinese contro il cancro continua le sue attività di consulenza e sostegno - distanti ma vicini - ai malati di cancro e ai loro familiari, offrendo supporto amministrativo e finanziario, ascolto e informazione, con tutto il team, i docenti e i volontari raggiungibili telefonicamente, per e-mail, chat di gruppo e video online.

Per le persone ammalate di cancro ed i loro familiari la Lega ticinese contro il cancro continua ad essere operativa – distante ma vicina – con tutto il team di assistenti sociali, psicologi, infermiere, volontari e docenti che erogano corsi on line in piccoli gruppi di yoga, arte-terapia e ginnastica terapeutica.

Rispettando le misure di salute pubblica emanate dalle autorità del Canton Ticino (con focus sulla riduzione dei contatti sociali per mitigare la propagazione del coronavirus a tutela delle persone vulnerabili, e sulla sicurezza sul lavoro), i collaboratori di tutte e tre le sedi della Lega ticinese contro il cancro lavorano a distanza, raggiungibili per telefono, e-mail e chat. In questo modo, tutte le attività di Consulenza e Sostegno, dal supporto amministrativo a quello finanziario, dall’ascolto e il supporto all’informazione, sono garantite – distanti ma vicini – nei consueti orari d’ufficio.

Ad oggi sono molte le domande giunte alla LTC dalle persone malate di cancro che con la pandemia mondiale da coronavirus sono divenute ancora più “fragili” è a rischio”. Gli stessi collaboratori si sono fatti promotori di nuove modalità di contatto e comunicazione, costanti e ancora più empatici, in favore di ogni paziente e persona bisognosa di supporto sociale e psicologico. Tanti anche i consigli pratici suggeriti dalla LTC per mantenere o rinforzare il benessere psico-fisico che, già danneggiato dalla malattia, ora subisce anche l’insolita situazione di isolamento. Esercizi fisici, proposte di meditazione, planning per l’organizzazione della giornata sono stati accolti con favore dall’utenza della Lega per combattere l’astenia e il calo d’umore. Anche le chiacchierate per sentirsi meno soli, oggi sono all’ordine del giorno.

Per qualsiasi necessità, pazienti oncologici e familiari possono dunque contattare la Lega ticinese contro il cancro come di consueto nei normali orari di ufficio, telefonicamente allo 091/8206420-40 e via e-mail a info@legacancro-ti.ch; con la stessa modalità ci si può annunciare per iscriversi ai corsi, per chiedere il supporto dei volontari per le commissioni e per brevi passeggiate, per informazioni, supporto e consigli.

Per domande specifiche legate al COVID-19 contattare InfoCancro allo 0800 11 88 11.

©CdT.ch - Riproduzione riservata