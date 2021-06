In determinate circostanze, è facile scoprire quanto sia piccolo il mondo. La crisi dei semiconduttori è una di queste circostanze. Da mesi, ormai, la produzione di microchip non riesce più a soddisfare la domanda dell’industria ad alto contenuto tecnologico. Le fabbriche si fermano. Un po’ ovunque. E il Ticino non fa eccezione. In alcuni casi, la situazione è addirittura «drammatica», come ammettono i diretti interessati.

«Non ci siamo mai trovati in condizioni simili - dice al Corriere del Ticino Alessandra Juri Zanolari, direttrice della “Adolfo Juri Elettronica Industriale SA” di Ambrì - La crisi delle materie prime si è estesa a tutta la componentistica e per aziende come la nostra l’approvvigionamento è diventato molto critico».

Se nel 2020 le scorte erano riuscite, almeno in parte, ad...