«Non si scappa. La giornata inizia con un aggiornamento dei prezzi del ferro e dell’alluminio». A parlare è Francisco Sampietro, ingegnere e titolare di una storica azienda attiva a Mezzovico nel ramo delle metalcostruzioni. Nel settore, il rincaro delle materie prime ha raggiunto livelli di guardia. «Il costo dei laminati in ferro e alluminio, ovvero le lamiere piane, è raddoppiato in appena 7 mesi».

Un rincaro del 100% che difficilmente può essere compensato dal ciclo produttivo, soprattutto in presenza di commesse importanti. «La migliore soluzione, in questi casi, è la chiarezza», continua Sampietro. «Da una parte informiamo il cliente sull’apprezzamento in corso, dall’altra aggiorniamo quotidianamente il catalogo delle materie prime. Non c’è giorno che non si chieda al fornitore il prezzo...