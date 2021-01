La tossicità dei prodotti con cui entravano in contatto e il grave pericolo per la salute se la preparazione non avviene rispettando precise condizioni di sicurezza - scrive il settimanale - avrebbero portato a importanti conseguenze per la salute, che avrebbero addirittura portato la morte ad una delle infermiere nella scorsa primavera. Interpellato dal giornale, l’Ente ospedaliero cantonale (EOC) risponde che «non ci sono prove scientifiche né nessi di causalità. Le loro non sono malattie professionali». L’EOC, che fece quindi effettuare una valutazione tossicologica per verificare qualche tipo di correlazione ha affermato, in un rapporto datato febbraio 2020, che sulla base delle «evidenze scientifiche attualmente disponibili, non è possibile definire nessi di causalità diretti conclusivi tra chemioterapici/formaldeide e le patologie sviluppate dalle collaboratrici. Patologie, soprattutto quelle oncologiche, relativamente frequenti soprattutto in una popolazione non giovane».