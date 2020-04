Le terribili immagini provenienti da Bergamo, quella lunga fila di camion dell’esercito italiano che trasportava verso altre Regioni le salme dei defunti per sgravare i centri crematori della città, sono ancora di fronte agli occhi di tutti. Proprio per evitare il ripetersi di quelle terribili scene anche da noi, in Ticino, lo Stato maggiore cantonale di condotta è stato chiamato a pianificare un’eventuale recrudescenza delle morti. Da noi interpellato, lo SMCC ha fornito le spiegazioni del caso.

Numerosi scenari

«Lo SMCC ha fra i suoi temi più delicati quello dei decessi» ci viene riferito dalla cellula di comunicazione. «Si tratta da un lato di garantire la dignità dei defunti e, dall’altro, di consentire ai loro parenti la possibilità di elaborare, per quanto la situazione sia straordinaria,...