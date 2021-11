La Direzione generale di BancaStato è ora operativamente al completo: da inizio novembre Nicola Guscetti ha ripreso la conduzione dell’Area Private Banking e Gestori Patrimoniali Esterni da Claudio Genasci, che ha raggiunto l’età del pensionamento. La Banca ritiene di aver trovato «il profilo ideale per continuare ad affrontare le sfide del settore e fornire un importante e ulteriore impulso a BancaStato».

Nicola Guscetti, classe 1966, è di nazionalità svizzera e risiede a Breganzona. Nel 1991 si laurea in economia all’Università di San Gallo. Inizia la carriera bancaria nel 1994 tra le fila del Gruppo BSI. Negli anni successivi ricopre diverse funzioni di rilievo sia in Svizzera sia all’estero nell’ambito della gestione della clientela, delle operazioni, del Risk Management e della revisione interna. Nel 2018 è Head Global Business Risk Management presso EFG Bank. Nel 2019, con il rango di Senior Partner, assume la carica di Chief Financial Officer e Deputy CEO presso Patrimony 1873 SA, società di intermediazione mobiliare appartenente al Gruppo EFG International.