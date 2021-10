La dose di richiamo si avvicina

Anche in Svizzera dovrebbe arrivare presto il via libera per la vaccinazione di richiamo. Una dose «booster» che, almeno in un primo momento, dovrebbe essere inoculata alle persone più anziane. A inizio settembre, Pfizer e Moderna hanno presentato a Swissmedic la domanda di omologazione per la somministrazione della dose di richiamo. Ora, l’analisi condotta dall’autorità svizzera di omologazione e controllo dei medicamenti sarebbe alle battute finali e, secondo il «Blick», mancherebbe poco all’approvazione finale. «Non si sa ancora se e per chi potrebbe essere necessaria una vaccinazione di richiamo», commenta da noi contattato l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). «Per il momento, probabilmente solo per piccoli gruppi a rischio come gli anziani, che sono particolarmente a rischio»....