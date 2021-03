La crisi pandemica ha causato – tra le tante cose – lo spostamento delle preferenze della popolazione dai trasporti pubblici verso mezzi individuali. Complici il timore del contatto ravvicinato e lo stop delle attività, il distanziamento sociale ha fatto letteralmente rimontare in sella le persone provocando un boom europeo di richieste di biciclette che ha causato lo svuotamento dei magazzini di concessionari e fornitori. A livello svizzero una prima conferma arriva dai dati pubblicati quest’oggi dall’associazione dei fabbricanti e importatori Velosuisse: durante l’anno pandemico ne sono state acquistate 502.000, il 38% in più rispetto all’anno precedente. Una su tre (171.000, +29%) era elettrica. Nei mesi di marzo e aprile del 2020 abbiamo percorso sulle due ruote quasi il triplo dei chilometri rispetto a prima del lockdown. Insomma, la voglia di una mobilità sempre più libera, green e salutare continua a pedalare veloce. Anche i ticinesi hanno fatto proprio questo trend e hanno riscoperto, o meglio, consolidato il piacere di andare in bicicletta.

© CdT/Chiara Zocchetti

Consolidato. Sì, perché le biciclette elettriche sono un fenomeno in forte crescita negli ultimi anni. Ragion per cui, ci racconta il titolare di Godspeed Enrique Sanz Prati, «vedendo l’andamento delle preferenze della gente avevamo già preventivato che nel 2020 ci sarebbe stato il boom. E così è stato, anche se non ci aspettavamo così tanto». Quello di cui parla il titolare del negozio di e-bike è una sorta di impennata continua delle vendite, anche se la pandemia ha contribuito a dare un’ulteriore spinta. «L’anno scorso, rispetto al 2019, abbiamo venduto tre volte tanto. E in questi primi tre mesi del 2021 abbiamo venduto il doppio rispetto agli stessi mesi del 2020, in quantità parliamo di circa 65 biciclette elettriche vendute».

Nei primi mesi del 2021 abbiamo venduto il doppio rispetto agli stessi mesi del 2020

Vista l’esplosione di richieste, la disponibilità del prodotto sarà andata di pari passo con la domanda? «Non proprio, adesso siamo in una situazione dove la domanda supera l’offerta, soprattutto per certe tipologie di bici», spiega il titolare, aggiungendo che «abbiamo svuotato letteralmente i magazzini, ma bisogna sempre ricordare che avevamo capito abbastanza presto il trend e ci siamo organizzati per tempo, anche se alcuni modelli sono proprio andati a ruba». Il timore che aleggiava durante i primi mesi dell’anno pandemico tra tutti i rivenditori d’Europa si è ripresentato anche quest’anno, ovvero l’incertezza di non avere abbastanza scorte per l’estate. «Sicuramente non ci saranno per certi modelli perché registriamo già adesso una carenza e non siamo neanche a primavera (la stagione delle bici, ndr)».

Sanz sottolinea anche un aspetto molto importante per quanto riguarda la logistica, una sorta di spostamento del rischio per i rivenditori: «In questo momento i fornitori, sapendo di avere il coltello dalla parte del manico, chiedono ai rivenditori di fare le scorte della merce e i pre-ordini. Quindi tocca a noi rivenditori rischiare e fare un grosso pre-ordine ipotizzando già quanto si pensa di vendere su tutto l’arco dell’anno. Ovviamente, se i calcoli sono sbagliati si rimane senza merce».

Dalle cantine alle strade

Testimone di questo fenomeno anche il presidente di Pro Velo Ticino Marco Vitali che conferma come «molti ticinesi hanno tirato fuori le biciclette impolverate dalle cantine e la maggior quantità di bici sulle strade è sicuramente anche dovuto a questo». Il problema, purtroppo, rimane sempre lo stesso, anche se i passi avanti in questo senso sono stati diversi: le infrastrutture presenti sul territorio non sono all’altezza per permettere un uso quotidiano della bicicletta. «Il trend un po' si sta consolidando, specialmente con le bici elettriche – prosegue Vitali –. Molti hanno riscoperto il piacere di andare in bicicletta e di stare all’aria aperta proprio per via della chiusura delle attività sportive. Oltre al fatto che la bici in ambito urbano è il mezzo più veloce per spostarsi».

