Le abbondanti nevicate annunciate da Meteo Svizzera hanno ricoperto l’intero Ticino con un manto bianco di diversi centimetri, anche alle quote più basse. Ma già dalla giornata di oggi la coltre nevosa in pianura verrà gradualmente resa umida dalla pioggia. In ogni caso, la fase più intensa, anche per le vallate e la montagna, dove le ulteriori precipitazioni previste rimarranno sotto forma di neve, è alle spalle.

Un evento raro

Tornando alla giornata di ieri, il meteorologo Luca Nisi di MeteoSvizzera spiega che si è trattato di una nevicata piuttosto rara, soprattutto a media e bassa quota. «In montagna si è arrivati a uno strato di 70-100 centimetri di neve fresca, un quantitativo abbondante ma non inusuale». Il discorso cambia per le vallate alpine e in pianura: «Nelle regioni urbane e dei laghi sono caduti circa 10-20 centimetri di neve bagnata, mentre nelle altre regioni di pianura tra 20 e 35 cm. Sopra i 500-600 metri i quantitativi variano dai 40 ai 70 centimetri. Visti i quantitativi e il periodo possiamo dire che si è trattato di un evento che, soprattutto considerando gli ultimi decenni, non capita di frequente».

Tra 5 e 7 gradi in pianura

Come detto, a partire dalla giornata di oggi l’intensità delle nevicate diminuirà e la situazione dovrebbe tranquillizzarsi a partire dalla metà della prossima settimana. Il limite delle nevicate si alzerà. In queste ore, sotto i 700-900 metri la neve verrà gradualmente «dilavata » dalla pioggia. «Ci aspettano però diversi giorni con temperature attorno alla norma stagionale, con le massime che in pianura si situeranno tra i 5 e i 7 gradi», conclude Nisi.

Cosa fare dopo la nevicata

Dopo una nevicata di forte intensità le strade possono ancora essere innevate e i tetti e gli alberi ricoperti da importanti quantitativi di neve. Occorre dunque: se possibile rinunciare agli spostamenti in automobile e usare i trasporti pubblici; evitare i boschi e gli alberi; liberare i tetti (casa, pensilina, giardino d’inverno ecc.) dalla neve adottando le necessarie misure di sicurezza; prestare attenzione alla caduta di neve dai tetti; consultare regolarmente il bollettino delle valanghe. Seguire in ogni caso le raccomandazioni diramate dalle autorità.

