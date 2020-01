Ieri, presso il Tecnopolo di Manno, sede ufficiale della Fondazione Agire, si è insediato il nuovo Consiglio di Fondazione, rinnovato per oltre la metà dei suoi membri. Dopo lunghi anni di presenza, nel 2019 hanno infatti concluso il loro mandato i signori Stefano Modenini direttore AITI, Luca Albertoni direttore della Camera di Commercio, Boas Erez rettore dell’università e Giambattista Ravano direttore delegato a ricerca e innovazione SUPSI che ha ricoperto la carica di Presidente sin dall’inizio.

Il nuovo Consiglio di Fondazione, nominato dal Consiglio di Stato, annovera al suo interno eccellenti rappresentanze sia del mondo accademico sia del mondo economico ticinese. Entrano a far parte del Consiglio: Alberto Petruzzella, Adrian Weiss, Sabrina Romelli, Monica Duca Widmer e Luca Bolzani, che vanno ad aggiungersi ai già presenti Stefano Rizzi, Marco Borradori, Franco Citterio e Simone Gianini.

«Durante i lavori della prima riunione - spiega la Fondazione in un comunicato - sono state definite le nuove cariche che vedono Bolzani nuovo presidente di Agire, Stefano Rizzi riconfermato quale vicepresidente e Petruzzella nominato segretario. Degna di nota anche l’entrata in consiglio di due rappresentanze femminili».

Molti dossier nel 2020

Agire spiega nella nota che la Fondazione «ha attualmente molti dossier importanti sul tavolo che prenderanno forma nel corso del 2020. Uno di questi è la candidatura di affiliazione a Switzerland Innovation, iniziativa federale che mira all’eccellenza svizzera in campo dell’innovazione e grazie alla quale si ambisce ad avviare un Parco dell’Innovazione in Ticino, connesso direttamente con quello già esistente di Zurigo». Tra le altre attività da implementare nel corso dell’anno, aggiunge Agire, «troviamo il rinnovo e l’ampliamento dei servizi messi a disposizione di startup, come l’importante aspetto del coaching ai finanziamenti e quelli delicati nel campo della proprietà intellettuale, oltre ad una rivisitazione importante di tutta la corporate identity che rispecchierà maggiormente lo spirito innovativo che caratterizza l’attività quotidiana della Fondazione Agire».