Dopo il via libera alla rivoluzione per il trasporto pubblico, il Gran Consiglio ha apportato un profondo cambiamento al sistema scolastico e ticinese. Il plenum ha accolto a larghissima maggioranza il progetto «Obiettivo 95%», che vuole garantire un livello di studio secondario al 95% ai giovani entro i 25 anni e prevede una modifica della Legge della scuola con l’introduzione dell’obbligo formativo fino alla maggiore età. Questo per cercare di recuperare i 350 giovani che ogni anno «escono dai radar» del sistema formativo.

Sostegno unanime

Con 81 voti favorevoli, zero contrari e un’astensione il plenum ha accolto le conclusioni del rapporto della Commissione formazione e cultura redatto da Anna Biscossa (PS). L’obiettivo a medio-lungo termine del progetto, proposto dal DECS e concretizzato...