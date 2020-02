«La fortuna dei ticinesi è che il malato, ben informato, ha reagito esattamente come doveva», con queste parole La Tribune de Genève riassume l’opinione di buona parte della stampa svizzera, che oggi volge l’attenzione a Sud delle Alpi, dove ieri è emerso il primo caso in Svizzera. Infatti nonostante la forte febbre il paziente ha preferito chiamare il suo medico di famiglia piuttosto che recarsi personalmente in studio o al pronto soccorso. Il medico gli ha inviato dei medicamenti per far abbassare la febbre, raccomandandogli di aspettare l’evoluzione. Lo stato del paziente è migliorate, per poi degradarsi dopo un po’. Il medico ha allora cominciato a temere un caso sospetto., soprattutto in ragione del recente viaggio in Italia, e lo ha fatto venire in studio. Durante il consulto tutti avevano la mascherina: il paziente, il personale, il medico. Le difficoltà respiratorie e il manco di ossigeno nel sangue del malato hanno rinforzato i sospetti. Il medico lo ha quindi inviato all’ospedale.

«I ticinesi, lo sappiamo, hanno lo sguardo rivolto soprattutto a sud – puntualizza Le Temps – e si interrogano sulla situazione tanto quanto i loro vicini e constata la situazione in Italia (...) la stampa transalpina si chiede: perché il virus si è propagato qui e non dai nostri vicini europei? Nessuno può rispondere a questa domanda, ecco perché suscita reazioni al limite sui social network, come questa:

(Trad: «Il coronavirus è appena arrivato in Svizzera, GRAZIE MILLE SVIZZERO ITALIANI DEL TICINO»)

Nessuna sorpresa, per il Tages Anzeiger, che valuta la reazione delle autorità proporzionata ai piani di emergenza e ricorda il comportamento esemplare del paziente 70.enne ricoverato in isolamento alla clinica Moncucco al momento della comparsa dei primi sintomi. Il quotidiano svizzero tedesco analizza poi l’ipotesi avanzata da alcuni poltici di chiudere le frontiere: «Il motore economico romba solo con l’aiuto dell’estero», si legge nell’articolo che riporta poi le parole del gerente di una stazione di benzina a pochi passi dal confine che, con la chiusura delle dogane potrebbe chiudere anche la sua attività. Il Tages Anzeiger ricorda poi i festeggiamenti di carnevale in corso, in particolare quello di Tesserete, che inizierà domani: «Quest’ultimo è uno dei grandi eventi in Ticino - scrive il Tagi -. Esiste da 120 anni. E ora potrebbe anche essere cancellato per la prima volta. Ma il suo presidente non ci vuol proprio pensare. Il villaggio è in piedi e tutti gli ordini sono stati effettuati. Se il carnevale fosse annullato, potrebbe perdere circa 100 mila franchi».

La situazione in Svizzera non desta particolare preoccupazione per la Neue Zuercher Zeitung. Ad attirare maggiormente l’attenzione del quotidiano svizzero tedesco sono invece le ripercussioni per l’economia globale, dalle esportazioni al turismo. Proprio qui si concentra la NZZ, che riporta, per il nord Italia, la cancellazione del 30% delle prenotazioni alberghiere, per una perdita stimata di 6 milioni di euro, e di quelle nei ristoranti, per 5 milioni di euro. Il quotidiano di Zurigo ricorda poi che Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna insieme rappresentano il 48% dell’economia italiana. «C’è da temere - si legge - che l’Italia nel suo complesso sprofondi in una crisi se il nord subisce questa grave battuta d’arresto a causa del coronavirus».

