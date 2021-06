Bar e ristoranti sono tornati a lavorare a pieno regime dopo gli allentamenti decisi dal Consiglio federale. Superato il periodo nero delle restrizioni dovute alla pandemia, spunta però un altro problema. Il settore lamenta infatti la carenza di personale. «Abbiamo grandi difficoltà a trovare buoni lavoratori qualificati», spiega Casimir Platzer, presidente dell’organizzazione di categoria Gastrosuisse all’agenzia Awp. Il problema esiste da tempo, ma si è acuito con la pandemia. Una delle cause, secondo Platzer, deve essere ricercata nella mancanza di dinamismo sul mercato del lavoro. Gli alberghi delle città, che stanno faticando a riprendersi, continuano a utilizzare lo strumento del lavoro ridotto. «Così, i dipendenti interessati non sono sul mercato e non cambiano impiego», sottolinea il...