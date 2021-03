Il personale delle dogane avverte che ci sono grossi problemi di sicurezza nei turni comuni con le guardie di confine. Il sindacato Garanto chiede l’interruzione immediata di questo esperimento fino a quando non sarà garantita la sicurezza del personale.

Alla base vi è la riforma dell’Amministrazione federale delle dogane che prevede la fusione delle professioni di guardia di confine e di collaboratore tecnico delle dogane, precisa il sindacato del personale delle dogane e delle guardie di confine in un comunicato odierno. Un nuovo profilo professionale è stato deciso e il reclutamento è in corso, indica, aggiungendo che i due tipi di lavoro molto diversi saranno fusi in un futuro prossimo.