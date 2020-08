Venerdì 4 settembre 2020 sarà un’altra data storica per la mobilità ferroviaria in Ticino. Verrà infatti inaugurata la galleria di base del Monte Ceneri, il terzo tunnel ferroviario più lungo della Svizzera (15,4 km) dopo quelli del San Gottardo e del Lötschberg. Che cosa significa per il nostro cantone quest’opera? Ne abbiamo parlato con il professor Remigio Ratti, esperto di politica dei trasporti.

Professor Ratti, è sempre stato affermato che per il nostro cantone la vera rivoluzione dei trasporti, con la nascita della metropolitana ticinese, è la galleria ferroviaria di base del Monte Ceneri più di quella del San Gottardo. Condivide?

«Credo sia un importante momento per una diversa mobilità interna e una nuova trama di sviluppo territoriale. Nel medesimo tempo devo ricordare come un’infrastruttura...