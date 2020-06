La gioia di rivedere i propri cari ha il sorriso della signora Esterina

La signora Esterina ha 98 anni. È seduta su una poltrona rossa, in un locale che dà accesso a una stretta terrazza della casa per anziani Solarium di Gordola. Sta aspettando Ugo, uno dei suoi figli. Non lo vede da tre mesi, da quando tutte le strutture per la terza età del cantone sono state chiuse. L’incontro è previsto nel pomeriggio, durante la fascia oraria di quattro ore a disposizione per le visite. Da questa mattina, gli anziani ticinesi possono lentamente tornare alla normalità. Possono rivedere figli, nipoti, fratelli. Sentirsi come prima. O quasi. Perché le misure di protezione sono ancora molto stringenti. Ma la richiesta per vedere i propri cari senza una barriera fisica in mezzo è enorme. «Riusciamo a riservare dai quindici ai venti momenti di visita al giorno» spiega Eliano Catelli, il direttore. «Tutti gli spazi sono riservati per le prossime due settimane». Sì, la voglia di abbracciarsi è davvero irrefrenabile.

Mano nella mano

La visita di Ugo a mamma Esterina dura quindici minuti. «Una grandissima emozione» ci racconta il figlio. Sono stati mesi duri, lunghi. Di isolamento, di solitudine, di incertezza. «Mia mamma vive qui da qualche anno oramai. Si è costruita una bella cerchia di amicizie, anche fra il personale. Quando pensavo a lei, non la immaginavo sola, bensì circondata da persone. E così è stato. Ma poterla rivedere di persona dopo così tante settimane è stato molto bello». Quei quindici minuti sono tutti racchiusi in un momento: le mani di Esterina rinchiuse in quelle del figlio. Certo, Ugo ha il camice e la mascherina. Eppure quel contatto e quel calore umano permettono di superare qualsiasi barriera.

Niente paura

Durante la fase più acuta della pandemia, molte case per anziani hanno vissuto momenti estremamente difficili. «Ma devo dire di non aver avuto paura» racconta ancora Ugo. «Il rischio c’era, è evidente. Ma del resto stiamo parlando di anziani, di persone comunque fragili». Dopo il primo contatto, Esterina rivedrà ancora il figlio nei prossimi giorni. «Il sistema delle prenotazioni porta via un po’ di tempo, bisogna rispettare le procedure. Sicuramente, ora che lo posso fare, tornerò presto». Resta, però, un senso di incompiuto. Non tutto è uguale a prima, come spiega ancora Ugo: «L’abitudine gioca brutti scherzi, a volte pensi che sia come un tempo, che i contatti umani siano quelli di sempre. Invece non è così, perché il pensiero corre subito ai rischi e a ciò che ci è stato detto di non fare. Ma cambierà: aspettiamo i prossimi allentamenti».

Il violino

A Gordola sono riprese anche le attività di socializzazione e di intrattenimento svolte da operatori esterni. Nel corso del pomeriggio, ad esempio, arriva Maristella Patuzzi, violinista con la passione per la politica, che sta facendo un tour nelle strutture per la terza età del cantone. «Gli anziani hanno pagato il tributo più alto durante la pandemia» dice. «Vorrei dare qualcosa a queste persone. E io posso dar loro la mia musica».

