La guarigione dopo un contagio da COVID-19 conferisce un certo grado di immunità. Ma quante possibilità ci sono di reinfettarsi? Per chi ha già contratto la malattia, inoltre, è consigliabile fare una o due dosi di vaccino? Cerchiamo di fare chiarezza sul tema con l’esperto Enos Bernasconi.

1. Una persona guarita quante possibilità ha di infettarsi nuovamente?

Difficile dirlo, «perché la risposta immunitaria è estremamente variabile», dice il professor Enos Bernasconi, responsabile malattie infettive dell’EOC. «Dopo la prima ondata eravamo convinti che i giovani, che nella maggior parte dei casi avevano sintomi leggeri, avessero una risposta immunitaria più forte e più duratura. Invece poi gli studi hanno mostrato che chi si ammala con maggiore severità sviluppa una difesa immunitaria più forte e, probabilmente, più duratura». È anche difficile stabilire che grado di protezione si possa avere a sei mesi dall’infezione. «Uno studio di sorveglianza sierologica condotto a Ginevra indica però che il grado di protezione, per chi si era già ammalato, è superiore all’80%».

2. Cosa cambia con le varianti più contagiose in circolazione?

Prima della comparsa della variante Delta, ricorda Bernasconi, le reinfezioni «erano molto rare». Ora, con una mutazione molto più aggressiva e infettiva in circolazione, «si osserva un numero più importante di reinfezioni». Basti pensare al caso brasiliano: Manaus è stata una delle città del Brasile più colpite durante la prima ondata. E, secondo uno studio pubblicato su Science, circa tre quarti degli abitanti della capitale dello Stato di Amazonas sono stati infettati durante la prima fase della pandemia. Poi, con l’arrivo della variante P.1 (la cosiddetta variante brasiliana), in molti si sono reinfettati. «Lo stesso discorso vale ora per la variante Delta, due-tre volte più contagiosa delle precedenti e in grado di causare infezioni anche nelle persone che hanno già fatto la malattia». Con le mutazioni del virus, infatti, «il rischio di un nuovo contagio è maggiore e l’immunità naturale acquisita con la precedente infezione non è più sufficiente. Il vaccino, invece, garantisce una protezione maggiore», spiega l’infettivologo.

3. Chi ha già contratto la malattia ha più possibilità di infettarsi di chi è vaccinato?

Sembrerebbe di sì. Uno studio condotto negli USA, infatti, ha messo a confronto un gruppo di persone che si era contagiato e un altro gruppo di persone vaccinate. «Ne è emerso che il rischio di contrarre il virus tra coloro che sono guariti è di 2,3 volte maggiore rispetto a chi è protetto dalla vaccinazione. Questo mostra chiaramente che un ciclo completo di vaccinazione protegge meglio dell’immunità naturale», sottolinea Bernasconi.

4. Chi si contagia una seconda volta sviluppa la malattia in forma più lieve?

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, non è detto che la seconda volta ci si ammali meno gravemente. «All’EOC - spiega Bernasconi - abbiamo visto persone che, mentre la prima volta hanno avuto sintomi molto blandi, la seconda hanno registrato conseguenze più severe, con a volte necessità di un ricovero in ospedale». Al contrario, «i vaccini proteggono al 95% dai decorsi gravi della malattia». E l’efficacia assicurata dai preparati sul mercato in Svizzera è garantita anche con la variante Delta.

5. Dopo quanto tempo dalla guarigione sarebbe ottimale fare il vaccino?

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) raccomanda la vaccinazione a partire da sei mesi dall’infezione, «perché gli studi indicano che nei sei mesi successivi alla guarigione il rischio di reinfezione è piuttosto basso». In tutti i casi, se qualcuno desidera vaccinarsi prima che sia passato questo lasso di tempo non c’è alcuna controindicazione, «l’importante è lasciar passare almeno qualche settimana dall’infezione per garantire una risposta ottimale al vaccino».

6. Per i guariti è meglio fare una o due dosi?

La Confederazione consiglia una sola dose di vaccino per le persone guarite. Tuttavia, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, è stata comunque lasciata la possibilità al singolo di decidere se procedere con il richiamo. «L’importante è discuterne con il proprio medico. Ad esempio, per chi ha un sistema immunitario più debole potrebbe essere indicato procedere con una vaccinazione completa». In generale, secondo i dati attuali, «un’unica dose di vaccino alle persone guarite garantisce comunque un ottimo effetto protettivo». Tuttavia, è bene sapere che «non esistono rischi se una persona decide di farsi somministrare due dosi, nonostante abbia già contratto il virus. È però possibile che le reazioni al vaccino siano più frequenti». Si tratta generalmente di effetti avversi molto comuni: dolore alle ossa e ai muscoli, febbre e mal di testa».

7. Può essere utile fare un test sierologico per verificare la presenza degli anticorpi nei pazienti guariti prima di procedere con il vaccino?

No, secondo l’esperto, perché il semplice test sierologico potrebbe non essere sufficiente per misurare il grado di protezione. «L’immunità è complessa - spiega infatti Bernasconi, non esistono i soli anticorpi, ma anche la cosiddetta immunità cellulare, che non può essere misurata facilmente». Tuttavia, «la Confederazione raccomanda l’utilizzo del test anticorpale per le persone gravemente immunocompromesse, al fine di decidere sull’opportunità di somministrare la terza dose di vaccino».

