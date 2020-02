«La guerra cibernetica è già tra noi» è il titolo della puntata di Radar che andrà in onda questa sera alle 20.30 su TeleTicino. Negli ultimi anni i principali Paesi del mondo hanno investito miliardi nella creazione e nella formazione di gruppi specializzati capaci di monitorare costantemente la comunicazione che avviene in rete e soprattutto capaci di concepire e sferrare attacchi informatici per raccogliere dati sensibili e per sferrare attacchi informatici in grado di colpire ogni tipo di dispositivo elettronico collegato con la Rete. L'obiettivo di ogni Paese è di non essere aggredito e di non subire nemmeno attacchi alle proprie imprese e ai propri sistemi interni, come quello dell'energia elettrica o altri.