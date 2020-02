La situazione venutasi a creare in Ticino ci impone di ricordare le «regole» di base per proteggersi e proteggere gli altri dai rischi legati al coronavirus. Questo il decalogo suggerito dal Cantone: lavarsi spesso le mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano tosse e febbre; non toccarsi bocca, occhi e naso con le mani; tossire o starnutire in un fazzoletto o, in mancanza, nella piega del gomito; non prendere antibiotici se non prescritti; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone malate; se si manifestano sintomi influenzali evitare il contatto con altri e restare a casa; in caso di dubbio non andare al pronto soccorso ma chiamare la hotline (058/463.00.00, dalle 8.00 alle 18.00) o contattare il proprio medico di famiglia se si ritiene di essere stato contagiato; i pacchi provenienti dalla Cina e i prodotti «Made in China» non sono pericolosi; gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.