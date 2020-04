«Abbiamo chiuso tardi, non facciamo l’errore di aprire troppo presto». È questo il messaggio della Lega dei Ticinesi al Consiglio di Stato, che tramite una mozione (firmata da Boris Bignasca, Sabrina Aldi, Eolo Alberti e Stefano Tonini) chiede che si prevedano contromisure per evitare un avviamento della «fase due» con ripercussioni negative per il cantone. Sette le misure specifiche proposte al Governo, tra cui tamponi a tappeto, protocolli chiari per il personale scolastico, «una politica di test ai “guariti”, prima che gli stessi possano tornare sul luogo di lavoro», nonché l’uso del contact tracing e delle mascherine.